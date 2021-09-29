Антонио Конте: «Челси» пока не понял, как использовать Лукаку»

Бывший главный тренер и выразил мнение, что возглавляющий лондонскую команду не совсем правильно использует форварда .

«Тренер считается хорошим, если при нем игроки прибавляют. Я считаю, что мы в «Интере» отлично поработали с Ромелу за эти два года.

Это очень специфичный нападающий. Лукаку очень опасен, когда он в штрафной. А когда он начинает забег из средней линии, то может набрать очень большую скорость. Очень тяжело найти центрфорварда, который также способен делать забеги из полузащиты.

Такие же характеристики я вижу сейчас у . За Лукаку я следил очень давно и хотел подписать его в «Челси», даже когда он еще играл в .

По ходу матча может случиться момент, когда Лукаку необходимо включиться в игру, но он в любом случае один из сложнейших соперников, когда играешь против него. Думаю, сейчас «Челси» пока не понял, как использовать Ромелу.

В прошлом сезоне у них не было настоящего центрфорварда, в команде была ротация на этой позиции, в то время как Ромелу является настоящим столбом в атаке. Если они научатся использовать Лукаку, обыграть эту команду в Лиге чемпионов будет крайне сложно», – сказал Конте.