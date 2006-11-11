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    Станислав Черчесов: «Может, многие в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у вас нет»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Владимир Путин ЧМ-2018 политика Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью немецкому изданию Bild заявил, что президент РФ Владимир Путин блестяще выполняет свою работу.

    – Пару слов о президенте Владимире Путине, который является неоднозначной фигурой в Германии…

    – Он наш лидер, который блестяще делает свою работу. Он поддерживал нас на чемпионате мира, и мы разговаривали по телефону время от времени. После окончания турнира он пригласил нас в Кремль.

    Он сильный человек. Может быть, многие в Германии ревнуют, что у нас он есть, а у вас нет, – сказал Черчесов.

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