Чемпионат России. «Рубин» примет «Нижний Новгород», «Динамо» сыграет с «Крыльями», ЦСКА против «Краснодара»

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В 10-м туре РПЛ в субботу «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА примет «Краснодар»

В воскресенье «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» проведет гостевой матч с «Ахматом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову». 

Чемпионат России

10-й тур

Рубин – Нижний Новгород
Дата проведения
2 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
2 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Краснодар
Дата проведения
2 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Химки
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Урал
Дата проведения
3 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Сочи
Дата проведения
3 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Спартак
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
3 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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