Чемпионат России. «Рубин» примет «Нижний Новгород», «Динамо» сыграет с «Крыльями», ЦСКА против «Краснодара»

В 10-м туре РПЛ в субботу «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», примет .

В воскресенье сыграет с «Сочи», проведет гостевой матч с «Ахматом», будет противостоять «Ростову».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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