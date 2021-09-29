Чемпионат России. «Рубин» примет «Нижний Новгород», «Динамо» сыграет с «Крыльями», ЦСКА против «Краснодара»

В 10-м туре РПЛ в субботу «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА примет «Краснодар».
В воскресенье «Зенит» сыграет с «Сочи», «Спартак» проведет гостевой матч с «Ахматом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову».
10-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 3 октября, 14.00, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.