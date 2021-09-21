Зарема о Кофрие: «Ни один футболист в истории не подвергался такому давлению, но он нормально держится»

, жена владельца , высказалась о , сейчас выступающем за , и Максимилиано Кофрие, недавно пополнившем состав московского клуба.

– Голландский футбол очень специфичный. У Тила голландская школа. Если он там феерит, значит, пусть там и играет. Если его выкупит, например, «Аякс» – отобьются вложенные в него деньги. Тил – футболист для Голландии. Он там как рыба в воде.

А насколько было правильно так переплачивать за молодого игрока? Как минимум, для него это сильная моральная нагрузка. Он единственный, кто отказался от части своей зарплаты и пошел на существенное понижение, чтобы уехать в аренду и играть-играть-играть.

Кое-кто из футболистов «Спартака» на такие условия не соглашался.

– Как вам игра Кофрие?

– На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псведоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу против ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придет уверенность и заиграет.

Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие, – сказала Салихова.