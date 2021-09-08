«В «Спартаке» у Тила такая зарплата, что нам и не приблизиться». Директор «Фейеноорда» о Гусе

Технический директор высказался о хавбеке , арендованном у на год.

«Чем успешнее он играет за нас, тем меньше шансов его выкупить. Мы не переживаем по этому поводу, мы очень довольны сделкой, тем, что мы смогли его подписать, тем, на каких финансовых условиях это произошло.

В «Спартаке» у Тила такая зарплата, к которой «Фейеноорду» и не приблизиться», – сказал Арнесен Rijnmond Sport.

В текущем сезоне хавбек забил 12 мячей за 15 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.