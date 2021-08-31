Семак, Березуцкий, Гончаренко – среди претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в сентябре.

На награду претендуют Сергей Семак ( , 9 очков в 3 матчах), Сандро Шварц ( , 6), Марко Николич ( , 5), Виктор Гончаренко ( , 7) и Алексей Березуцкий ( , 7).

Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?



Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ✔



📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS