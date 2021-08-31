Семак, Березуцкий, Гончаренко – среди претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

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РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в сентябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах), Сандро Шварц («Динамо», 6), Марко Николич («Локомотив», 5), Виктор Гончаренко («Краснодар», 7) и Алексей Березуцкий (ЦСКА, 7).

Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

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