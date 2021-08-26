Шварц признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ

Сандро Шварц из «Динамо» признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе по итогам голосования.
За 42-летнего немца проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.
После 6 туров бело-голубые занимают в таблице 2-е место.
В голосовании болельщиков победил Марко Николич («Локомотив»).
Сандро Шварц – лучший тренер стартового отрезка чемпионата!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника «Динамо» проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ 📋#ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem