Шварц признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ

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Сандро Шварц из «Динамо» признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе по итогам голосования.

За 42-летнего немца проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

После 6 туров бело-голубые занимают в таблице 2-е место.

В голосовании болельщиков победил Марко Николич («Локомотив»).

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