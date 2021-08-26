Шварц признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ

Сандро Шварц из «Динамо» признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе по итогам голосования.

За 42-летнего немца проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

После 6 туров бело-голубые занимают в таблице 2-е место.

В голосовании болельщиков победил ( ).

– лучший тренер стартового отрезка чемпионата!



В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и 📋#ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem