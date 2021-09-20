Чемпионат Италии. «Интер» и «Аталанта» Миранчука сыграли вничью, «Милан» победил «Специю»

В 6-м туре Серии А «Милан» нанес поражение «Специи» (2:1), «Интер» и «Аталанта» Алексея Миранчука сыграли вничью (2:2).
В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Сампдорией», «Фиорентина» Александра Кокорина проведет гостевой матч с «Удинезе», а в римском дерби сойдутся «Лацио» и «Рома».
Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Торино».
6-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
- Голы:
- 0:1 – 48 Мальдини, 1:1 – 80 Верде, 1:2 – 86 Браим Диас.
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Специя –
Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).
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Милан –
Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 5 Мартинес, 1:1 – 30 Малиновский, 1:2 – 38 Толои, 2:2 – 71 Джеко.
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Интер –
Ханданович, Дармиан (Думфрис, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 57), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 81).
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста (Пашалич, 77), Паломино (Мэле, 70), Толои, Демирал, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Гимшити, 63), Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 63).
- Предупреждения:
- Малиновский (4), Бастони (12), Паломино (19), Сапата (21), Чалханоглу (43), Дзаппакоста (64), Барелла (70), Толои (90).
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Сиригу, Камбьязо, Максимович, Бираски, Кришито, Бадель, Фарес, Мелегони, Ровелла, Дестро, Каллон.
- Дата проведения
- 26 сентября, 13.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Пьерлуиджи Пенцо»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.