Чемпионат Италии. «Интер» и «Аталанта» Миранчука сыграли вничью, «Милан» победил «Специю»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Специя Салернитана Венеция Сассуоло Футбол

В 6-м туре Серии А «Милан» нанес поражение «Специи» (2:1), «Интер» и «Аталанта» Алексея Миранчука сыграли вничью (2:2). 

В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Сампдорией», «Фиорентина» Александра Кокорина проведет гостевой матч с «Удинезе», а в римском дерби сойдутся «Лацио» и «Рома»

Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Торино». 

Чемпионат Италии

6-й тур

Специя – Милан 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
25 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Мальдини, 1:1 – 80 Верде, 1:2 – 86 Браим Диас.
СпецияЗут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).
МиланМеньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).
Предупреждения:
Сала (25), Мальдини (58), Николау (89), Эрнандес (90).

 

Интер – Аталанта 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мартинес, 1:1 – 30 Малиновский, 1:2 – 38 Толои, 2:2 – 71 Джеко.
ИнтерХанданович, Дармиан (Думфрис, 57), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 57), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Сатриано, 90), Джеко, Мартинес (Санчес, 81).
АталантаМуссо, Дзаппакоста (Пашалич, 77), Паломино (Мэле, 70), Толои, Демирал, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Гимшити, 63), Малиновский (Иличич, 62), Сапата (Пикколи, 63).
Предупреждения:
Малиновский (4), Бастони (12), Паломино (19), Сапата (21), Чалханоглу (43), Дзаппакоста (64), Барелла (70), Толои (90).

 

Дженоа – Верона
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
ДженоаСиригу, Камбьязо, Максимович, Бираски, Кришито, Бадель, Фарес, Мелегони, Ровелла, Дестро, Каллон.
ВеронаМонтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Казале, Лазович, Тамез, Илич, Барак, Симеоне, Лазанья.

 

Ювентус – Сампдория
Дата проведения
26 сентября, 13.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Удинезе – Фиорентина
Дата проведения
26 сентября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Болонья
Дата проведения
26 сентября, 16.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Салернитана
Дата проведения
26 сентября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Рома
Дата проведения
26 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Наполи – Кальяри
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Торино
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Таблица Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные