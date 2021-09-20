Чемпионат Италии. «Интер» и «Аталанта» Миранчука сыграли вничью, «Милан» победил «Специю»

В 6-м туре Серии А нанес поражение «Специи» (2:1), и «Аталанта» Алексея Миранчука сыграли вничью (2:2).

В воскресенье сыграет с «Сампдорией», «Фиорентина» Александра Кокорина проведет гостевой матч с «Удинезе», а в римском дерби сойдутся и .

Завершится тур в понедельник матчем «Венеция» – «Торино».

Чемпионат Италии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Таблица Серии А