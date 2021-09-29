Лучано Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»

Главный тренер после поражения от «Спартака» (2:3) в объяснил, почему вышел на поле после игры.

– Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают.



– Вы очень спокойны после поражения. Не похоже на вас. Какие эмоции внутри?

– Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей. Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок.

– Насколько принципиальным был для вас матч, учитывая работу в «Зените»?

– Это был важный матч, но вся борьба еще впереди, – сказал Спаллетти.

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