«Многие решения судьи были странными». Защитник «Наполи» Ди Лоренцо после 2:3 со «Спартаком»

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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо раскритиковал работу арбитров после поражения от «Спартака» (2:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

«В конце игры было напряжение. Глядя на эпизоды с поля, можно сказать, что многие решения судьи были странными.

Всегда сложно играть вдесятером. Мы много раз действовали так на тренировках, отрабатывая игру в меньшинстве, но это отнимает много сил.

Во время матча мы владели инициативной. Жаль, что мы пропустили эти голы», – сказал Ди Лоренцо в интервью Sky Sport Italia.

Матч обслуживал судья Иван Кружльяк.

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