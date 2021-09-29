«Многие решения судьи были странными». Защитник «Наполи» Ди Лоренцо после 2:3 со «Спартаком»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо раскритиковал работу арбитров после поражения от «Спартака» (2:3) в матче группового этапа Лиги Европы.
«В конце игры было напряжение. Глядя на эпизоды с поля, можно сказать, что многие решения судьи были странными.
Всегда сложно играть вдесятером. Мы много раз действовали так на тренировках, отрабатывая игру в меньшинстве, но это отнимает много сил.
Во время матча мы владели инициативной. Жаль, что мы пропустили эти голы», – сказал Ди Лоренцо в интервью Sky Sport Italia.
Матч обслуживал судья Иван Кружльяк.
Сложное судейство в матче «Спартака»: отмененный пенальти, красная Рую, возможное удаление Понсе