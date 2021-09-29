Витория о победе над «Наполи»: «Я счастлив. Отношение к делу и настрой были фантастическими»

Главный тренер «Спартака» высказался после победы над «Наполи» (3:2) в матче группового этапа .

– У «Спартака» сперва ничего не получалось, а потом будто тумблер переключили. Вы верили в победу после гола на первой минуте?



– Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. громит соперников, лидирует в Серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол... Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10.

Отношение к делу, настрой – все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив, – сказал Витория.

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