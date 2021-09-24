«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть работу судейской бригады в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Мы обратились в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса.

Здесь важен сам факт – мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», – сказал Корниленко.

Главным арбитром матча «Зенит» – «Крылья Советов» работал Виталий Мешков.

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