«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» сообщил, что клуб попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть работу судейской бригады в матче 9-го тура против «Зенита» (1:2).

«Мы обратились в ЭСК РФС по четырем эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса.

Здесь важен сам факт – мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», – сказал Корниленко.

Главным арбитром матча «Зенит» – работал .

Спорный гол «Крыльев»: судья мог отменять сразу по двум причинам. Но потом включился Дзюба – и «Зенит» победил