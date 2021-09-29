Романцев о «Спартаке»: «И Пеле бы не заиграл в такой безразличной компании. Почему Понсе, Ларссон, Промес наплевательски относятся к делу?»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру команды в последних матчах.

«То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? 

В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка.

И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», – сказал Романцев.

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