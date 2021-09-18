Основатель «Царьград ТВ» Малофеев опроверг информацию о планах купить «Спартак»

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев прокомментировал слухи о планах приобрести .

«Мой ответ – нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака», – заявил Малофеев.

Ранее появилась информация, что Малофеев, являющийся болельщиком красно-белых, хотел купить московский клуб у вместе с Петром Авеном еще в 2017 году.

В этом сезоне болельщики и ветераны «Спартака» неоднократно призывали Федуна продать клуб.