Основатель «Царьград ТВ» Малофеев опроверг информацию о планах купить «Спартак»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Константин Малофеев Футбол

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев прокомментировал слухи о планах приобрести «Спартак».

«Мой ответ – нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака», – заявил Малофеев.

Ранее появилась информация, что Малофеев, являющийся болельщиком красно-белых, хотел купить московский клуб у Леонида Федуна вместе с Петром Авеном еще в 2017 году.

В этом сезоне болельщики и ветераны «Спартака» неоднократно призывали Федуна продать клуб.

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