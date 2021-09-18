Основатель «Царьград ТВ» Малофеев хочет приобрести «Спартак» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Петр Авен Константин Малофеев Футбол

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев заинтересован в приобретении «Спартака».

«Да, это действительно так. Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», – сообщил «РБ Спорт» близкий к клубу источник.

Ранее о желании 47-летнего предпринимателя, болеющего за красно-белых, купить «Спартак» сообщал телеграм-канал «Кремлевская Прачка».

В 2017 году Малофеев уже хотел купить московский клуб у Леонида Федуна вместе с Петром Авеном.

Федун в 2004 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака» у Андрея Червиченко.

В этом сезоне болельщики и ветераны «Спартака» неоднократно призывали Федуна продать клуб.

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