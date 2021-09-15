Авен хотел купить «Спартак», но Федун оценил клуб в астрономическую сумму («Матч ТВ»)

Председатель совета директоров «Альфа-Банка» рассматривал возможность приобретения «Спартака» у Леонида Федуна несколько лет назад, но отказался после исследования аудиторско-консалтинговой компании Pricewaterhouse.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом – сразу после строительства. Авен хотел покупать – один или с кем-то. Но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом все не так однозначно.

Федун просил – условно – десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион – ок. Но за клуб – рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся.

Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки.

Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось», – сообщил источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой .