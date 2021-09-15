Карасев не встал на колено перед матчем «Ливерпуля» и «Порту» в Лиге чемпионов

Арбитр Сергей Карасев обслуживает матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль».
Перед началом игры все футболисты обеих команд преклонили колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.
Российский судья не присоединился к акции. Он не делал этого и ранее.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Карасев о том, почему не встает на колено: «Я и так уважаю всех людей – независимо от национальности»
Карасев о BLM: «За людей поступки говорят, а не жесты. Почему надо вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми»