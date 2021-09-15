Карасев не встал на колено перед матчем «Ливерпуля» и «Порту» в Лиге чемпионов

Арбитр Сергей Карасев обслуживает матч – .

Перед началом игры все футболисты обеих команд преклонили колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Российский судья не присоединился к акции. Он не делал этого и ранее.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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