«Россия – великая футбольная страна». Тренер «Мальме» перед игрой с «Зенитом»

Теги Зенит Йон-Даль Томассон премьер-лига Россия высшая лига Швеция Мальме Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон высказался перед матчем против «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Россия – великая футбольная страна. Но мы можем гордиться, что прошли 4 раунда в Лиге чемпионов. И тем, как мы это сделали.

И мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе.

Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат», – сказал Томассон.

Завтра «Зенит» дома сыграет с «Мальме». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные