Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон высказался перед матчем против «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Россия – великая футбольная страна. Но мы можем гордиться, что прошли 4 раунда в Лиге чемпионов. И тем, как мы это сделали.
И мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе.
Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат», – сказал Томассон.
Завтра «Зенит» дома сыграет с «Мальме». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.