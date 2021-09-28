Главный тренер высказался перед матчем против «Зенита» в .

«Россия – великая футбольная страна. Но мы можем гордиться, что прошли 4 раунда в Лиге чемпионов. И тем, как мы это сделали.

И мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе.

Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат», – сказал Томассон.

Завтра дома сыграет с «Мальме». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.