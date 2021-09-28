Семак о серии «Зенита» без побед в ЛЧ: «Это не давит. Каждая игра – новая история»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда против «Мальме».

– Чем опасен «Мальме»? Каковы их слабые и сильные стороны?

– Команда достаточно опытная, очень много забивает, очень хорошие форварды.

Касаемо средней линии – опытные игроки, которых вряд ли чем-то можно удивить. Касаемо обороны, тот же Ахмедходжич, к которому присматриваются многие европейские клубы. Про качества Бергета, особенно атакующие, тоже все знают. В плане качества команда очень хорошая, не зря они лидеры по количеству голов, разнице забитых и пропущенных.

Тот этап, который они прошли, в виде квалификации, и «Рейнджерс», играя тем в более в меньшинстве, говорит о силе этой команды. Естественно, нам предстоят очень сложные матчи.

– При подготовке к вы больше ориентируетесь на матчи Лиги чемпионов или на игры чемпионата Швеции, где защитники явно не того уровня, даже сравнивая с чемпионатом России?

– Мы, конечно, анализируем все матчи – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. По поводу линии обороны я не согласен – и Ахмедходжич, и Бергет, и Нильсен, и Брурссон – это достаточно качественные футболисты. Только один из них воспитанник, у остальных за плечами большая карьера в очень приличных клубах и чемпионатах. Так что по поводу обороны не соглашусь.

Команда пытается играть агрессивно и высоко, что иногда сказывается на количестве пропущенных мячей. Но в остальном команда очень приличная и хорошо укомплектованная во всех линиях. Если говорить о центре полузащиты, то Инносент – игрок сборной Нигерии, Кристиансен – сборной Дании. Команда очень приличная.

– Я имел в виду скорее защитников соперников.

– Не думаю, что гораздо, у них есть серьезные конкуренты. Есть еще две команды, которые борются за первое место, чемпионат достаточно непростой. Это сейчас календарь такой, что какие-то последние матчи они проводят с аутсайдерами. Но в целом многие матчи проводятся в хорошей борьбе в чемпионате Швеции. Есть несколько клубов, которые борются за чемпионство. Нет тотального превосходства, по крайней мере в этом сезоне.

– не выигрывает в Лиге чемпионов в восьми последних матчах. Давит ли это на команду и вас лично?

– Нет, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра – новая история. Результаты говорят о нашей силе, что нам нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты. Делать все, что от нас зависит, – сказал Семак.