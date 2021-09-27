Тренер «Мальме»: «Дзюба широко известен не только в России. У «Зенита» два прекрасных форварда и много хороших бразильцев»

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Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, здесь уровень гораздо выше.

«Зенит» – русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России.

Плюс у них есть много хороших бразильцев. Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить», – сказал Томассон.

Завтра «Зенит» дома сыграет с «Мальме». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

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