Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в 1,5 млрд евро. Клубу могут дать отсрочку от 2 до 12 лет

«Барселоне» поступило предложение о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу El Curubito на 8tv, неназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев.

При этом компания согласна дать сине-гранатовым отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления этого срока до 12 лет, и проценты не должны быть большими.

Сообщается, что если сделка состоится, заметно поправит свое финансовое состояние и сможет сразу осуществлять новые трансферы.

При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.