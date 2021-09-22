Директор «Баварии» пообщался с отцом 18-летнего хавбека «Байера» Виртца. Игрок хочет перейти, сделку планируют на 2023 год

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц может продолжить карьеру в «Баварии».
Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел неофициальные переговоры с отцом Виртца, который также выполняет функции агента 18-летнего игрока.
Немец открыт к переходу в «Баварию», он действительно хочет продолжить карьеру в этом клубе.
На данный момент план обеих сторон заключается в том, что Виртц переедет в Мюнхен через два года, сообщили журналисты Фабрицио Романо и Кристиан Фальк в совместном эфире в Twitch.
По данным Transfermarkt, срок действующего контракта Виртца с «Байером» рассчитан до 2026 года.
В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 5 матчах Бундеслиги.
Полную статистику 18-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.
За «Байер» разрывает 18-летний Виртц. Раньше всех забил 10 голов в Бундеслиге, дебютировал за первую команду в 17 лет и пропускал матчи ЛЕ из-за контрольной в школе