Директор «Баварии» пообщался с отцом 18-летнего хавбека «Байера» Виртца. Игрок хочет перейти, сделку планируют на 2023 год

Полузащитник «Байера» может продолжить карьеру в «Баварии».

Спортивный директор мюнхенского клуба провел неофициальные переговоры с отцом Виртца, который также выполняет функции агента 18-летнего игрока.

Немец открыт к переходу в «Баварию», он действительно хочет продолжить карьеру в этом клубе.

На данный момент план обеих сторон заключается в том, что Виртц переедет в Мюнхен через два года, сообщили журналисты Фабрицио Романо и Кристиан Фальк в совместном эфире в Twitch.

По данным Transfermarkt, срок действующего контракта Виртца с «Байером» рассчитан до 2026 года.

В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 5 матчах Бундеслиги.

Полную статистику 18-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.

За «Байер» разрывает 18-летний Виртц. Раньше всех забил 10 голов в Бундеслиге, дебютировал за первую команду в 17 лет и пропускал матчи ЛЕ из-за контрольной в школе