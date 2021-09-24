Вернер подписал предварительный контракт с «Баварией» в 2019-м, но отменил трансфер, узнав, что Ковач и Салихамиджич против его перехода

В 2019 году нападающий «Челси» Тимо Вернер, тогда выступавший за «РБ Лейпциг», был близок к переходу в «Баварию».

Срок контракта Вернера с «Лейпцигом», действовавшего тогда, истекал в 2020 году, поэтому немец искал клуб, в который мог бы перейти на правах свободного агента. По ходу сезона-2018/19 форвард подписал с «Баварией» предварительное соглашение.

Сам футболист не очень хотел переходить в мюнхенский клуб, но агент Карл-Хайнц Ферстер убедил его согласиться на трансфер.

Затем Вернер узнал, что Нико Ковач, тогда занимавший пост главного тренера «Баварии», и спортивный директор Хасан Салихамиджич не заинтересованы в его услугах. На сделке настаивал Ули Хенесс, тогда находившийся на должности президента «Баварии», пишет Der Spiegel.

Эти сведения подтверждают Bild, Goal.com и Spox.

После сорвавшегося перехода в «Баварию» форвард продлил контракт с «Лейпцигом».

Об этой ситуации стало известно из-за дела, которое сейчас рассматривается в суде. Агент Карл-Хайнц Ферстер судится со своим бывшим партнером Муратом Локурлу. Как утверждает Ферстер, Локурлу должен ему 660 тысяч евро за первый профессиональный контракт Вернера, который был подписан в сезоне-2014/15 со «Штутгартом».

В рамках судебного разбирательства Локурлу предоставил множество документов, в том числе – переписку в WhatsApp, где содержатся подробные сведения о переговорах, которые Вернер в 2019 году вел с «Баварией».

Со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.