Анелька о замене Месси: «Лео никогда не забудет, что Почеттино так поступил. Нельзя так с ним обращаться»

Бывший нападающий поделился мнением о ситуации с заменой в матче с (2:1).

Главный тренер парижан заменил аргентинца на 76-й минуте игры, чем, возможно, вызвал недовольство форварда.

«Я понимаю, почему эту историю обсуждают. Ты не должен менять 6-кратного обладателя «Золотого мяча» на 76-й минуте, когда он еще не забил. Это может отложиться в его голове.

Тренер должен демонстрировать нападающему, что доверяет ему, а такими методами этого не добиться. Возможно, я забегаю вперед, но Месси уже не забудет, что Почеттино так поступил. Он навсегда запомнит это.

Он звезда команды, это был первый его матч на «Парк де Пренс». Восстановить все после такой ситуации будет очень сложно.

С Месси не сыграл, и, как мне кажется, это уже ответ на эту ситуацию. Нельзя так обращаться с Лео. Тренер хотел сделать сильное заявление, и это здорово, но тут речь о Месси», – сказал Анелька.

После игры с «Лионом» сообщалось, что у Месси травма. Он пропустил два следующих матча «ПСЖ», но попал в заявку на игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».