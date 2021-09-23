Ашраф Хакими: «Играть с Месси – мечта. Он простодушный, молчаливый, я был поражен его поведением»

Защитник «ПСЖ» рассказал о переходе в парижский клуб и отношениях с нападающим .

«У меня были предложения от и «Челси», и я интуитивно почувствовал, что нужно ехать в Париж, что здесь я буду счастлив. Несколько лет назад Почеттино хотел подписать меня в «Тоттенхэм».

Как и все, я не ожидал, что Месси уйдет из «Барселоны». Я играл со многими отличными футболистами, но игры с Месси мне недоставало. Для меня это мечта. Я был поражен его поведением – он простодушный, молчаливый», – сказал Хакими в интервью L’Équipe.