Клопп сравнил Салаха с Левандовским: «Мо играет на том же уровне, без сомнений. Машина по забиванию голов»

Главный тренер сравнил нападающего команды с форвардом «Баварии» .

«Мо Салах играет абсолютно на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мо – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на верном пути.

Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие.

Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками», – сказал Клопп.

На этой неделе Левандовски, который перешел в дортмундскую «Боруссию» в 2010 году при Клоппе, получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона-2020/21.

Салах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах текущего розыгрыша . Полную статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь.