«Надо больше говорить про успехи в спорте, а не про видео Дзюбы. Если людям неймется, то пусть шутят в своем узком круге». Журова о презентации «Матч ТВ»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова раскритиковала «Матч ТВ» за шутку о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

Ранее состоялась презентация телеканала, на которой ведущие исполнили рэп с отсылкой к скандалу, связанному с интимным видео футболиста.

«Эту тему надо давно закрыть. Если людям неймется, то пусть шутят в каком-то своем узком круге, и так уже много шуток, мемов родилось на эту тему. Люди, как будто сами не без греха. Это не та тема, которую надо муссировать. Такое ощущение, что больше уже не о чем говорить, шутить.

Я считаю, что надо меньше таких скандальных тем выпячивать на поверхность, надо больше говорить про какие-то успехи в спорте, а не про видео Дзюбы. Спортивные издания, телеканалы должны говорить про спорт и быть специалистами в этом, а не лезть в личную, темную жизнь спортсменов.

Конечно, «Матч ТВ» надо бы извиниться, потому что эта шутка по крайней мере не должна была выйти в сеть», – сказала Журова.

«Каждый канал так хочет, их контент не интересен, даже Дзюба не подрочит». Да, это презентация «Матч ТВ» для рекламодателей