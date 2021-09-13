Комментатор Денис Казанский рассказал о причинах ухода с телеканала .

«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Это первое.

Если бы я комментировал только футбол и хоккей, наверное, с этим бы спокойно справился. Но я же еще работаю в кадре. И мое представление о том, как я и канал должны развиваться, немного расходятся с тем, как это происходит на самом деле.

У канала своя политика, это абсолютно нормально. Но, мне кажется, в этой ситуации справедливо будет не зарабатывать деньги, смотреть на это все и поплевываться, а будет честнее уйти.

Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Право канала – выбирать линию развития. А мое право – выбирать, жить с этим или нет.

Мне сложно представить, что, люди, которые пришли на канал из-за , будут смотреть и АПЛ. Мне было очень обидно, что эфир с ней стал самым ярким во время », — сказал Казанский в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».