Тухель о 0:1 с «Ман Сити»: «Они выиграли заслуженно. «Челси» был не на своем уровне»

Главный тренер подвел итоги игры с (0:1).

«Мы проиграли матч, «Сити» выиграл заслуженно. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. На остальных участках поля мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и доставить проблемы сопернику.

Выступление было недостаточно цельным. Проще говоря, мы были не на своем лучшем уровне. Матч был очень эмоциональным, но точно не на лучшем уровне с нашей стороны.

Нам просто нужно принять, что мы были не на своем уровне. Но «Сити» тоже сыграл в этом роль. Сделать так, что соперник выступает хуже – это тоже своего рода выступление», – сказал немецкий специалист.