Гвардиола об 1:0 с «Челси»: «Горжусь тем, что сделал «Сити». Мы играли в свой футбол, парни были невероятны»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Челси» (1:0).

Об игре

«Сегодня парни были невероятны. Горжусь тем, что мы сделали на этом стадионе, против такого соперника.

Мы приехали и играли в свой футбол. Иногда так не получается, потому что соперник лучше. Мы прессинговали высоко, из-за чего «Челси» не мог организовать начало атаки».

О рекорде клуба по победам

«Я так горд. Мы сделали это на «Стэмфорд Бридж» в матче с действующим победителем Лиги чемпионов. Вместе [с «Сити»] мы были великолепны. Я горжусь – немного собой, но клубом в особенности», – сказал испанский специалист.

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