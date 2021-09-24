Гвардиола об 1:0 с «Челси»: «Горжусь тем, что сделал «Сити». Мы играли в свой футбол, парни были невероятны»

Главный тренер поделился эмоциями после победы над «Челси» (1:0).

Об игре

«Сегодня парни были невероятны. Горжусь тем, что мы сделали на этом стадионе, против такого соперника.

Мы приехали и играли в свой футбол. Иногда так не получается, потому что соперник лучше. Мы прессинговали высоко, из-за чего не мог организовать начало атаки».

О рекорде клуба по победам

«Я так горд. Мы сделали это на в матче с действующим победителем Лиги чемпионов. Вместе [с «Сити»] мы были великолепны. Я горжусь – немного собой, но клубом в особенности», – сказал испанский специалист.