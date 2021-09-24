Галицкий – Гутцайту о том, что Кордоба был у всех на виду: «Почему тебя не взял ни один селекционный отдел?»

Президент поиронизировал в беседе с комментатором Okko Романом Гутцайтом, обсуждая переход форварда .

– Почему вы, говоря о легионерах «Краснодара», начинаете с тех, с кем мы не угадали, а не с тех, с кем угадали? Вместо того, чтобы сказать, а как вы нашли Кордобу…

– Кордобу не надо было искать, он на виду.

– Почему тебя не взял до сих пор ни один селекционный отдел? Ну если он у тебя на виду. Ты у нас гений селекции.

– Этот человек из Бундеслиги. Его надо найти?

– В Бундеслиге разные футболисты играют.

Есть заявление: селекционные отделы всех клубов, вот у нас ведущий селекционер (показывает на Гутцайта). Пожалуйста. Для него вообще все ясно, берите, ошибок не будет.

И таких консультантов в телеграме, ютубе, блогах миллион. А потом, когда человек начинает играть, к сожалению для них, они медленно сливаются – и вообще они этого не говорили, – сказал Галицкий.

«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках