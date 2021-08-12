Новичок «Зенита» Клаудиньо впервые вызван в сборную Бразилии

Сборная Бразилии опубликовала список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Новичок «Зенита» Клаудиньо получил первый в карьере вызов в национальную сборную страны. Ранее он стал победителем олимпийского турнира в Токио.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);
Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»), Клаудиньо («Зенит»);
Нападающие: Матеус Кунья («Герта»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Рафинья («Лидс»).
Сборная Бразилии в следующем месяце сыграет с Чили 2 сентября и с Перу 7 сентября.