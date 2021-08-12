Новичок «Зенита» Клаудиньо впервые вызван в сборную Бразилии

опубликовала список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации .

Новичок Клаудиньо получил первый в карьере вызов в национальную сборную страны. Ранее он стал победителем олимпийского турнира в Токио.

Вратари: («Ливерпуль»), («Манчестер Сити»), ( );

Защитники: ( ), , (оба — ), ( ), («Реал»), («ПСЖ»), ( ), ( );

Полузащитники: ( ), («Фламенго»), («Ливерпуль»), ( ), , (оба – ), Клаудиньо («Зенит»);

Нападающие: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), («Эвертон»), ( ).

Сборная Бразилии в следующем месяце сыграет с Чили 2 сентября и с Перу 7 сентября.