Директор «Тинькофф Банк» о спонсировании РПЛ: «Очень успешный кейс. У нас глубокая интеграция в нейминг, в брендирование стадионов – это дает отличные результаты»

Медиа-директор «Тинькофф Банк» Михаил Горбунцов рассказал о титульном спонсорстве российской Премьер-лигой.

«Наш банк очень требователен к инвестициям в рекламу. В том числе, и от спонсорства РПЛ. На сегодня – это очень успешный кейс. Не только с точки зрения конверсии, но и точки зрения позиционирования бренда, лояльности к нему.

Это вообще не стандартный спонсорский проект, у нас глубокая интеграция в нейминг, в брендирование стадионов – и все это дает нам отличные результаты.

Мы проанализировали все трансляции, посчитали количество выхода в них наших брендированных элементов (включая качественные параметры: например, достаточная видимость – не менее 2 секунд на экране). В итоге данное размещение получилось сопоставимой по эффективности с прямой рекламой, и даже немного ее превосходит.

Прирост имиджевого атрибута «Тинькофф» увеличился на 63% (13% в 2020-м), что повлекло за собой рост числа людей, которые намерены пользоваться услугами банка на 50% (23% – в 2020-м). И это все только по результатам спонсорского размещения», – сказал Горбунцов.

Сейчас банк платит лиге 300 миллионов рублей за титульное спонсорство. Сообщалось, что «Тинькофф Банк» повысил предложение для РПЛ – около 1 миллиарда рублей в сезон.