Тиньков о словах про футболистов-обсосов: «Выглядят получше, но играют так же плохо. Если переключаешь с АПЛ на РПЛ – становится грустно»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков высказался о российских футболистах.

– Одна из ваших самых громких цитат: «Русские футболисты похожи на обсосов». В этом году «Тинькофф Банк» стал официальным спонсором . Скажите, ваше отношение к российским футболистам поменялось? Вы по-прежнему считаете, что у них ужасные прически?

– Ну они стали выглядеть, на мой взгляд, чуть получше. Играют так же плохо.

Но это же бизнес. Это сделка менеджмента, я к ней отношения никакого не имею. Вот эти рекламы, ну там «Ледниковый период»! Что, мне нравится «Ледниковый период»? КВН? Ну КВН еще могу посмотреть.

Это бизнес-решения. Они считают, что наш бренд менее известен среди мужской, маскулинной аудитории. Он известен среди, наверное, вашей аудитории (Тиньков дал интервью «Дождю» – прим.), но менее известен там, они решили туда пойти.

Ну если ты смотришь английский чемпионат, потом переключаешь на русский – конечно, становится грустно. Но прически стали поинтереснее, надо отдать им должное, – сказал Тиньков.

Олег Тиньков: «Российские футболисты выглядят как какие-то обсосы»