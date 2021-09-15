Клаудиньо о России: «Все для меня новое. Я психологически готовлюсь к холодам, но мне очень страшно»

Полузащитник Клаудиньо поделился впечатлениями от России и сказал, что боится российских морозов.

– Как прошла ваша адаптация к новой стране, культуре и клубу?

– Пока самая большая проблема – язык, говорить по-русски сложно, но я адаптируюсь.

Я не очень понимаю этот язык, но по-английски я кое-что знаю. Надеюсь, что я скоро смогу немного говорить по-русски, чтобы стало легче в плане общения.

– Что вас больше всего впечатлило в России и «Зените»?

– Если честно – все. Это волшебный и особенный момент в моей жизни и карьере. Я никогда не играл в Европе до этого. Все новое для меня, все, что я вижу – другое.

– Холода, по сути, еще не начались. Вы уже готовы к ним?

– Я боюсь. Все говорят о холодах, говорят, что они еще даже не начались, а я уже чувствую. Я готовлюсь.

У меня в клубе есть бразильские друзья-коллеги, и они все рассказали мне. Я готовлюсь психологически, но мне очень страшно, – сказал бразилец смеясь.