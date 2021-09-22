Клаудиньо об адаптации в «Зените»: «Я в самом популярном и титулованном клубе России, все складывается хорошо»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свою игру на старте сезона в новом клубе.

– Как оценишь свои первые матчи в «Зените»?

– Все складывается действительно хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России.

 В первых матчах я вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнеров, к их игровому стилю.

В матчах с «Челси» и «Рубином» я был полезен своей команде. Сейчас я уже адаптировался к игре «Зенита».

– Помог ли снять напряжение твой первый гол за «Зенит»?

– Безусловно. Этот гол был необходим мне, такие матчи вселяют уверенность. Гол пришел в нужное время, теперь мне будет проще демонстрировать свои лучшие качества на поле.

Благодарю Бога за этот гол, а также за то, что он наградил меня здоровьем, что позволяет мне заниматься любимым делом – играть в футбол, – сказал Клаудиньо.

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