Карпин о реформе РПЛ: «Для России гладкий чемпионат лучше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин озвучил мнение о реформе РПЛ, предлагаемой компанией .

– В самом начале сентябрьского сбора вы высказались за гладкий чемпионат. При этом говорите, что интенсивности не хватает. Как это соотносится?

– А вы считаете, что реформируете чемпионат, и сразу появится интенсивность?

– Не сразу, но количество матчей увеличится...

– Если говорить про тот формат, который предлагают сейчас, разбивать на четыре группы в зависимости от места: первые четыре команды – у них своя группа, еще четыре команды – вторая группа, еще четыре команды – третья группа, четвертая группа – еще четыре команды.

Но эти команды не будут играть только между собой, эти команды играют на две игры больше, но потом будут играть со всеми остальными. То есть осенняя часть похожа на то, что сейчас.

В весенней части, когда отберутся эти 6 команд (или сколько там, не помню) и будут играть между собой больше игр, возможно, как вариант, что-то поменяется. Хотя даже сейчас, когда играют гранды российского чемпионата, как мы говорим, интенсивность такая же.

– Вы высказались, по сути, против реформы, которую предлагает РФС. После этого вам был какой-то сигнал от ?

– Нет.

– По сути, вы один из их главных спикеров и высказываетесь против того, что предлагает футбольный союз.

– У меня есть свое мнение, что мне делать с этим?

– Это круто, что вы так делаете. Я к тому, что вас вообще не одергивают?

– Вообще ни одного разговора не было по этому поводу.

– Про лимит вы лично говорите уже 10 лет, и было бы странно, если бы вы переобулись, а про реформы – свежая мысль. Ее до этого не обсуждали.

– Да мне какая разница, обсуждали ее или не обсуждали? Я считаю, что вот так – лучше. Все. Вне зависимости от того, кто что думает. Для нашей страны гладкий чемпионат...

Опять же, гладкие чемпионаты есть во всех больших лигах – Италия, Испания, Германия, Франция. Там же гладкие чемпионаты? И все нормально там?

– Но они не стагнируют, как мы.

– Так, может быть, в другом проблема тогда?

– В чем?

– По мне, однозначно в детско-юношеском футболе, – сказал Карпин.

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