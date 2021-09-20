Слуцкий о судействе: «Катастрофа. Сказал Иванову, что приходят смотреть на игру Хвичи и Дзюбы, а не на него»

Главный тренер высказался о своем удалении в матче 8-го тура против (1:3).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику. Лишь сказал, что он пропускает много фолов, а игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита» надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма.

Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета.

Третий гол – там могут быть вопросы к судье. Но само судейство, пропущенные фолы, сорванные голы, одна желтая карточка Ракицкому – это катастрофический уровень судейства. Мы не можем написать в ЭСК, эти фолы нельзя внести на изучение.

Хочу обратить внимание на мою статистику личную с Ивановым. За 15 лет две красные карточки показал мне один и тот же арбитр.

Мы бы попросили, чтобы на наши матчи не назначали Иванова, если бы такая опция была. Но ее не было. Я и сейчас прошу. Но это нельзя делать по регламенту», – сказал Слуцкий.

Слуцкий об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»