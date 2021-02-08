«Тому Брэди не нужно рожать». Футболистка Ллойд о завершении карьеры в 39 лет

Полузащитница женской сборной США Карли Ллойд объяснила, почему завершает карьеру в 39 лет, а не следует примеру квотербека Тома Брэди, который в 43 года выиграл свой седьмой Супербоул.

«Ну, Тому Брэди не нужно рожать. Это для начала. Мы с моим мужем Брайаном собираемся создать семью, время, скажем так, уходит», – сказал Ллойд.

У Брэди трое детей – одного родила Бриджит Мойнахан, двоих – Жизель Бюндхен.

Ллойд – вторая по матчам за сборную (313) и третий бомбардир (133 гола) в истории команды.

В 43 Том Брэди выглядит на 20 и царит в Супербоуле. Наука говорит, что пора постареть, но это случится нескоро – и вот почему