Том Брэди выиграл 7-й Супербоул в карьере и первый – за «Тампу-Бэй»

Теги рекорды Супербоул НФЛ Канзас-Сити Тампа-Бэй Том Брэди Американский футбол

Квотербек команды «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди одержал седьмую победу в Супербоуле.

Сегодня Брэди впервые взял трофей с «Тампа-Бэй», за которую играет с 2020-го. До этого 43-летний американец выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс» и шесть раз побеждал в решающем матче НФЛ (в 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 годах).

Для «Тампы» это вторая победа в истории турнира, команда побеждала в Супербоуле XXXVII.

В финале «Бакканирс» обыграли «Канзас-Сити». Это второе поражение прошлогодних чемпионов – до этого они уступали лишь в первом Супербоуле, который прошел в 1967-м.

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