«Она все видит». Фанаты ЦСКА обыграли спартаковский баннер, нарисовав Зарему вместо Старостина

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Николай Старостин Зарема Салихова Футбол

«Спартак» на выезде уступил ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

Болельщики хозяев во время игры продемонстрировали баннер с Заремой Салиховой – женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Рисунок подписан словами «Она все видит».

Таким образом фанаты армейцев сделали отсылку к аналогичному баннеру с Николаем Старостиным, одним из братьев-основателей «Спартака», нередко используемому болельщиками красно-белых.

«Она все видит». Фанаты ЦСКА спародировали знаменитый баннер «Спартака» – с Заремой вместо Старостина

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