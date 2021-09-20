«Она все видит». Фанаты ЦСКА обыграли спартаковский баннер, нарисовав Зарему вместо Старостина

«Спартак» на выезде уступил ЦСКА (0:1) в 8-м туре .

Болельщики хозяев во время игры продемонстрировали баннер с – женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Рисунок подписан словами «Она все видит».

Таким образом фанаты армейцев сделали отсылку к аналогичному баннеру с , одним из братьев-основателей «Спартака», нередко используемому болельщиками красно-белых.

«Она все видит» 👀



Баннер фанатов ЦСКА с понятной отсылкой 🏟



Оскорбления с трибун в адрес руководства «Спартака» прилагаются 🤬 pic.twitter.com/a8vTmgJ9Zc — Sports.ru (@sportsru) September 20, 2021

«Она все видит». Фанаты ЦСКА спародировали знаменитый баннер «Спартака» – с Заремой вместо Старостина