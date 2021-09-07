Карпин о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение. Я – нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что у него не будет проблем в общении с форвардом в случае приезда игрока в команду.

– После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба – я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.

– Ну посмотришь, если это будет.

– То есть в этом нет проблемы?

– Нет.

– Вы не будете чувствовать напряжения?

– Вы будете чувствовать напряжение. Я – нет, – сказал Карпин.

Ранее тренер подтвердил факт конфликта с Дзюбой: «Он есть, но это не влияет на вызов игрока в сборную. Имеет значение только форма».