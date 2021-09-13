Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «МЮ» после возвращения

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счет на 13-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:0, первый тайм).

Португалец забил 3 мяча в 2 матчах после возвращения в «Юнайтед».

В матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний форвард оформил дубль.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

«Что там у Криштиану на тарелке?» Эффект Роналду на ужине в «МЮ» – никто не решился взять десерт!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные