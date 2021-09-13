Роналду забил 3 гола в 2 матчах за «МЮ» после возвращения

Нападающий открыл счет на 13-й минуте матча группового этапа против «Янг Бойз» (1:0, первый тайм).

Португалец забил 3 мяча в 2 матчах после возвращения в «Юнайтед».

В матче 4-го тура против «Ньюкасла» (4:1) 36-летний форвард оформил дубль.

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