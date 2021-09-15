Сульшер о словах Фердинанда про игру с «Янг Бойз»: «Рио иногда говорит о том, про что не так много знает. Роналду не давал указания игрокам»

Главный тренер прокомментировал недавние слова экс-защитника клуба .

Фердинанд, говоря о том, что нападающий стоял рядом с Сульшером во время матча группового этапа против «Янг Бойз» (1:2) и выкрикивал что-то партнерам, заявил: «Будь я тренером, сказал бы ему сесть. Но как спорить, если у него такой статус?»

«Рио иногда дает комментарии о вещах, про которые не так много знает.

Мартинс Перейра грубо сыграл против Немани Матича и должен был получить желтую. И Бруну, и Криштиану были очень вовлечены в игру и вскочили, оказавшись рядом со мной. Они пробыли там недолго и что-то кричали судье. Но судья продолжил существовавшую тенденцию – против нас было принято несколько плохих решений. Потом Криштиану и Бруну сели.

Мы знаем, что в технической зоне может находиться только один человек. Это или я, или Майкл Кэррик, или Майк Фелан, или Киран Маккенна.

Они встали под влиянием момента. Игрока «Янг Бойз» должны были удалить. У меня нет проблем с тем, что они проявили эмоции, а потом сели обратно. Роналду не давал указания игрокам, нет», – сказал Сульшер.