Фердинанд о Роналду, стоявшем рядом с Сульшером после замены в игре с «Янг Бойз»: «Сказал бы ему сесть, будь я тренером. Но как спорить, если у него такой статус?»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике поведение нападающего Криштиану Роналду, который был заменен в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2).

Роналду, как и Бруну Фернандеш, покинул поле на 72-й минуте этой игры. Оба футболиста несколько раз вставали со скамейки запасных и стояли рядом с тренером Оле-Гуннаром Сульшером, а Криштиану выкрикивал какие-то указания партнерам по команде.

«Если бы я был тренером, то – я должен быть честным – я бы сказал ему сесть.

Я все понимаю. Когда дело касается Криштиану, люди говорят: «Ох, это просто бравада, он хочет пустить фанатам пыль в глаза».

Роналду просто очень эмоциональный парень. Он хочет побеждать, он жаждет побед и не может сдерживать эмоции.

Если это означает, что он должен встать рядом с тренером, выкрикивая что-то, пусть будет так. Когда у человека такой статус, то как с ним можно спорить?» – прокомментировал Фердинанд действия Роналду.

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