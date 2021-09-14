Скоулз об «МЮ» и Сульшере: «Опять «Истанбул Башакшехир». Мы уже были здесь в прошлом сезоне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды от «Янг Бойз» в первом туре Лиги чемпионов (1:2).
«Это снова «Истанбул Башакшехир» («МЮ» проиграл в Турции 1:2 в 3-м туре ЛЧ-2020/21 – прим.). Мы уже были здесь в прошлом сезоне и обсуждали ошибки.
Большая ошибка в конце игры со стороны Джесси [Лингарда], который хорошо сыграл на выходных. Это показывает, что в Европе сложно играть, куда бы вы ни поехали.
Вы должны играть в свою игру. Вы должны быть психологически настроены. Да, они начинали хорошо, но плохое решение в игре может это изменить. Это было плохое касание, плохой подкат, и игра перевернулась с ног на голову».
О подписании лучших игроков
«Этого ждут от «Манчестер Юнайтед». Последние годы были спокойными в этом плане».
О Сульшере
«Оле собрал состав, способный выигрывать большие трофеи, и для этого его пригласили. Единственное отличие – это качество тренеров. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» – зарекомендовавшие себя победители. У нас есть Оле, который проделал фантастическую работу по построению состава, сейчас у него есть все эти игроки. Он должен выиграть что-то», – сказал Скоулз.
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