Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию после встречи с главным тренером сборной России Валерием Карпиным высказалась о тренировочных занятиях футболистов.

«Тут самое время для сравнения с нами, синхронистками. Десять месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой.

Главный тренер сборной не стал отрицать проблем в нашем футболе. Понимая при этом, что пути решения очень непросты и в ближайшее время переломить ситуацию просто нереально. Но Валерий делает то, что зависит конкретно от него на конкретном месте. Я бы сказала, что он находится в одной лодке с переживающими за сборную болельщиками, а не уплывает в другую сторону в спасательной шлюпке. Верю, что Карпин сможет вывести Россию на ЧМ-2022», – написала Шишкина в своей колонке.