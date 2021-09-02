Карпин о конфликте с Дзюбой: «Он есть, но это не влияет на вызов игрока в сборную. Имеет значение только форма»

Главный тренер сборной России высказался о взаимоотношениях с нападающим .

Диалог с Карпиным передала в своей колонке трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию .

Шишкина написала, что встретилась с Карпиным на премии Star Awards 2021.

– Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной?

– Потому что не готов.

– Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

– Безусловно.

– Личного конфликта между вами нет?

– Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма, – заявил Карпин в разговоре с Шишкиной.