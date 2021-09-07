Черданцев о критике сборной при Карпине: «Нет времени рассусоливать. Надо было Хорватию обыгрывать. Черчесов выполнял задачу»

Комментатор высказался о своей критике в адрес сборной России в период работы в ней тренера .

– Есть сборная, я хочу, чтобы она играла на чемпионате мира, есть моя реакция на то, что происходит, в сравнении с той сборной, которая была до этого. Вот и все.

– Но ты так не кусал Черчесова. Почему?

– Потому что Черчесов выполнял задачу. Он на чемпионате мира в четвертьфинал вышел. Я вчера гулял в районе Патриаршего моста, там огромное здание с граффити, где написано: «Спасибо вам, парни!» И вся сборная там нарисована. Какой еще сборной кто-нибудь скажет спасибо? Это работа Черчесова.

Поэтому тот период, когда он готовил сборную к чемпионату мира и проигрывал товарищеские матчи – чего его там было тролить и гнобить? Это была подготовка к чемпионату мира. Он приходил ко мне в эфир, рассказывал, что делает. Он обещал: «Я сделаю свою работу, наберитесь терпения».

Он сделал, он вышел в четвертьфинал, вопросов нет. Дальше пошел отбор к Евро. Он вывел команду на Евро? Вывел. А вот когда начался чемпионат Европы, начались вопросы, все логично.

А сейчас нет времени рассусоливать. Сейчас у нас есть три матча. Выйди на первое место и все. У Карпина нет времени. Надо было Хорватию обыгрывать и выходить на первое место в группе, – заявил Черданцев в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.