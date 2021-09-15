Арбитр Пустовойтова о женских командах «Ахмата», «Анжи»: «Появятся. Если в Саудовской Аравии есть, почему в России нет?»

Российский арбитр рассказала о том, что ей бы хотелось видеть женские футбольные команды на Кавказе.

– Вы как-то сказали, что у вас есть мечта – сделать женские команды на Кавказе. Чтобы у была своя женская команда, у «Анжи».

– Не у меня мечта, но чтобы даже там были женские клубы.

– Вы реально до сих пор в это верите?

– Во-первых, верить не запрещается. Во-вторых, если в Саудовской Аравии есть женский футбол, появляется, почему у нас [нет]? Россия достаточно большая.

Я думаю, что не сейчас, но точно появится. Тем более, посмотрите, какими большими шагами идет развитие женского футбола.

– У вас есть страх, когда вы судите команды, где есть кавказцы?

– Страха нет, есть немного неловкость, когда они потом сразу подходят, извиняются, жмут руку – до ковида. Первый раз вообще была немного шокирована, а потом мне сказали, и я – все, все, пардон, все нормально.

Мой второй матч был «Спартак» – – было непросто. Но сейчас, благодаря тому, что в мужской футбол вовлекается все больше женщин-арбитров, они уже начинают к нам относиться с уважением, – сказала судья.